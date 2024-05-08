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        Kayıp demans hastası annesini ararken, tren çarpmasıyla öldüğünü öğrendi

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü treninin çarptığı demans hastası Şükran Bayhan (89), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:25
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        Kayıp demans hastası annesini ararken, tren çarpmasıyla öldüğünü öğrendi
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde kömür yüklü treninin çarptığı demans hastası Şükran Bayhan (89), hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde evden çıkan annesini, komşularıyla birlikte sokaklarda arayan ve kayıp ihbarında bulunan oğlu Cankurt Bayhan, tren çarpmasıyla öldüğünü öğrenince raylarda görmüş olma ihtimali olan kişilerin ihbarda bulunmamasına tepki gösterdi.

        Olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi sahil yolu mevkisindeki tren yolu üzerinde meydana geldi. Demir yolunda kömür taşıyan yük treni, raylarda yürüyen emekli Kilimli Halk Eğitim Merkezi Müdürü olan demans hastası Şükran Bayhan’a çarptı. Makinistin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, trenin yaklaşık 10 metre sürüklediği kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        ANNESİNE BAKMAK İÇİN TAYİNİNİ İSTEMİŞ

        Durum, kadının oğlu Cankurt Bayhan’a haber verildi. Bayhan’ın da sabah saatlerinde evden çıkan annesi için kayıp ihbarında bulunduğu ve komşularıyla birlikte sokaklarda kadını aradığı öğrenildi. Olay yerine gelen Cankurt Bayhan, annesini teşhis ederken, olayın da üzüntüsünü yaşadı. Cankurt Bayhan, annesini tren yolunda görmüş olma ihtimali olan kişilerin polise ihbarda bulunmamış olmasına tepki gösterdi. Gaziantep’in Nizip ilçesinde öğretmen olduğu öğrenilen Cankurt Bayhan’ın hasta annesine bakmak için Zonguldak’a geldiği öğrenildi. Cankurt Bayhan'ın annesinin yanında olmak için tayinini Zonguldak'a aldırmak istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi.

        Kadının cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesi sonrası Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, makinist ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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