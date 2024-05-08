Zonguldak'ta kaçak maden ocaklarında 10 yılda 44 madenci öldü (2)
5KAÇAK OCAK DAHA KAPATILDIZonguldak'ın Kilimli ilçesinde 6 ve 7 Mayıs'ta, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş ekipleri, 1'i sahipli 5 kaçak ocağı tespit etti.
5KAÇAK OCAK DAHA KAPATILDI
Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde 6 ve 7 Mayıs’ta, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Asayiş ekipleri, 1'i sahipli 5 kaçak ocağı tespit etti. Tespit edilen ocaklar için Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekiplerine haber verildi. TTK ekipleri, patlayıcı madde kullanıp ocakları imha etti. Operasyon kapsamında 75 metre ray, vinç ve vagon ele geçirildi.
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