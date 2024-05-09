Kestane ağaçlarının düşmanı gal arısına karşı 600 yırtıcı böcek salındı

ZONGULDAK’ta kestane ağaçlarının çiçek açmasını engelleyen ve kurumasına neden olan gal arısına karşı, faydalı 600 yırtıcı böcek doğaya salındı. Gal arısıyla mücadele ile bölgenin önemli geçim kaynaklarından kestane balının, ana kaynağı kestane ağaçlarının korunması amaçlanıyor.

Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014'te Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, 2020'de Düzce'den sonra Zonguldak’ta da görüldü. Bölgede kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla biliniyor. Kestanenin verimini de düşüren gal arısı, bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan kestane balının da üretiminde azalmaya neden oluyor.

‘BİYOLOJİK DENGE İÇİN FAYDALI BÖCEK SALINIMINA DEVAM EDİLECEKTİR’ Bölge ekonomisini olumsuz etkileyen gal arısına karşı mücadele için Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Göbü Şirinköy’de gal arısıyla mücadele için program düzenlendi. Programa Vali Osman Hacıbektaşoğlu, İl Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Nihat Ağan ile görevli personel katıldı. Göbü Şirinköy’de, Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarı’nda üretilen, gal arısının üremesini engelleyen yırtıcı böcek olarak bilinen 600 ‘torymus sinensis’ doğaya salındı. Yırtıcı böceklerle birlikte bölgenin önemli geçim kaynaklarından kestane balının ana kaynağı kestane ağacının devamlılığının sağlanarak korunması amaçlanıyor.