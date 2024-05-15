Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı yerinde raporu

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) için, mahkemenin talep ettiği akıl sağlığı raporu çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:41 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apartman yöneticisini yaralayıp, eşinin boğazını kesen sanığa akıl sağlığı yerinde raporu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) için, mahkemenin talep ettiği akıl sağlığı raporu çıktı. Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu yaptığı incelemede oy birliği ile Lülleci’nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğuna karar verdi.

        Olay, 6 Ağustos 2022’de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan’ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybederken, Aydın Alkan yaralandı. Gözaltına alınıp, tutuklanan Mert Serkan Lülleci ile azmettirmekle suçlanıp, tutuksuz yargılanan babası İsmail Lülleci (57) hakkında 'kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde mart ayında görülen duruşmada, Mert Serkan Lülleci için akıl sağlığı yönünden raporun beklenmesine ve tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Mahkemenin talebiyle Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu tarafından oluşturulan rapor çıktı. Raporda, Lülleci’nin olay tarihinde akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtilerek, “Cezai sorumluluğunu müessir ve kişide şuur ve harekat serbestisini ortadan kaldıracak veya azaltacak mahiyet ve derecede herhangi bir akıl hastalığı ve zeka geriliği saptanmadığı, adli dosya tetkikinde sanığın mezkur suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını idrak etme ve bu fiil ile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğini ortadan kaldıracak veya azaltacak boyutta bir akli arızanın içinde olduğuna delalet edecek herhangi bir tıbbi bulgu ve belgeye de rastlanmadığı, bu duruma göre Mert Serkan Lülleci’nin 6 Ağustos 2022 tarihinde sanığı bulunduğu suça karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu oy birliği ile mütalaa olunur” ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Anne, baba ve kızları can vermişti! Düğün sonrası ölüm!
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Evine dönen koca, karısını başka adamla yakaladı: 1'i ağır 2 yaralı
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Arda Güler şov devam ediyor!
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        "Hastalığına kafa tuttu"
        "Hastalığına kafa tuttu"
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        Uzaklaştırma kararı aldırdı! Boşandı ama yetmedi!
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        EBRD, Türkiye büyüme tahminini açıkladı
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Toprağa gömülü bulunmuştu! Sıcak gelişme!
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Doğru yıkanmanın incelikleri
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        Mona Lisa: Tablonun nerede yapıldığına dair gizem çözüldü mü?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        ABD İsrail'e silah sevkiyatı için harekete mi geçti?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Pazarcılar birbirine girdi!
        Pazarcılar birbirine girdi!
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaş...
        Zonguldak'ta aktarın önünde düşürülen altının sahibine sosyal medyadan ulaş...
        Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Zonguldak'ta özel maden ocağındaki göçükte 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
        Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta kömür ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı
        Zonguldak'ta madenciler, Soma'daki faciada yaşamını yitiren 301 işçiyi andı
        Zonguldak'ta madenciler, Soma'daki faciada yaşamını yitiren 301 işçiyi andı
        Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta 14 pano, 13 trafo ve 76 dağıtım merkezinin bakım...
        Başkent EDAŞ, Zonguldak'ta 14 pano, 13 trafo ve 76 dağıtım merkezinin bakım...