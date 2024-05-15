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        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışıyormuş

        ZONGULDAK'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şenol Zurnalı'nın (42), 3 yıl önce emekli olduğu ancak kendisi ile aynı yerde çalışan oğlu Atakan Zurnalı'yı evlendirmek (22) için işe devam ettiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 12:32 Güncelleme: 15.05.2024 - 12:35
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        Göçükte ölen madenci, emekli olmasına rağmen oğlunu evlendirmek için çalışıyormuş
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        ZONGULDAK'ta, maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden Şenol Zurnalı'nın (42), 3 yıl önce emekli olduğu ancak kendisi ile aynı yerde çalışan oğlu Atakan Zurnalı'yı evlendirmek (22) için işe devam ettiği ortaya çıktı. Zurnalı'nın cenazesi toprağa verilirken, babası emekli madenci Sıtkı Zurnalı (67) "Oğlum bütün haklarım, her şeyim sana helal olsun" diyerek gözyaşı döktü.

        Kilimli ilçesinde Gelik Madencilik tarafından işletilen kömür ocağında, dün göçük meydana geldi. Yerin 15 metre altında genişletme çalışması yaptıkları sırada Savaş Onur ile Şenol Zurnalı, taş, toprak ve kömür yığınının altında kaldı. Savaş Onur kendi imkanlarıyla göçükten kurtulup durumu bildirdi. Bölgeye sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Durumu iyi olan Onur tedaviye alınırken, mesai arkadaşlarının 1 saatlik çalışmasının ardından göçükten ağır yaralı olarak çıkartılan Zurnalı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zurnalı, kalp masajı yapılarak ambulanstan indirildi. 2 çocuk babası Zurnalı, kurtarılamadı. Onur ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

        'KABRİSTANIN CENNET OLSUN'

        Şenol Zurnalı'nın, oğlu Atakan Zurnalı ile aynı ocakta çalıştığı ortaya çıktı. Atakan Zurnalı'nın göçük sırasında ocakta bulunduğu ancak yara almadan kurtulduğu öğrenildi. Ölen madenci için Çaycuma ilçesi Perşembe beldesi Yazıköy köyünde cenaze düzenlendi. Cenazeye ailesinin yanı sıra Vali Yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç ile protokol üyeleri katıldı. Cenaze namazı Çaycuma Müftüsü Rıdvan Karataş kıldırılırken, oğlunun tabutuna sarılan emekli madenci Sıtkı Zurnalı, "Kabristanın cennet olsun. Oğlum bütün haklarım, her şeyim sana helal olsun. Çoluk, çocuğun her şeyin bana emanet. Oğlum benim, güle güle git" diyerek gözyaşı döktü.

        Şenol Zurnalı'nın kayınpederi, emekli madenci İsmail Özkadam (62), damadının 3 yıl önce emekli olduğunu belirtti. Özkadam, "Emekli olup, çalışmaya başladı. Oğlu askerden gelince evlendirmek için çalışmak istedi. 3 yıl önce emekli oldu ama çalışmaya devam etti. Oğluyla beraber aynı madende çalışıyordu. Oğlu da kaza sırasında madendeydi" diye konuştu.

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