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        Savcı, apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi

        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) hakkında savcı mütalaasını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 10:25 Güncelleme: 25.05.2024 - 10:30
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        Savcı, apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
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        ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde 2 yıl önce apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı (60) bıçakla yaralayıp, eşi Hacer Alkan'ı (55) da boğazını keserek öldürdüğü suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılanan Mert Serkan Lülleci (25) hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Lülleci hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Aydın Alkan’a karşı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası isterken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci’nin (57) ise delil yetersizliğinden beraatini talep etti.

        Olay, 6 Ağustos 2022'de Devrek ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Serkan Lülleci, aidat ve komşuluk ilişkileri nedeniyle husumetli olduğu apartman yöneticisi Aydın Alkan'ın eşi Hacer Alkan'a, bina girişinde bıçakla saldırdı. Lülleci, eşinin çığlıklarını duyunca 4'üncü kattan inen apartman yöneticisi Aydın Alkan'ı da bıçakladı. Hacer Alkan hayatını kaybederken, Aydın Alkan yaralandı. Mert Serkan Lülleci tutuklanırken, azmettirmekle suçlanan babası İsmail Lülleci ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

        Mert Serkan Lülleci ile babası İsmail Lülleci hakkında 'Kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs' suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Duruşmalarda, mahkemenin talebi üzerine sanık Lülleci'ye yönelik akıl sağlığı raporu düzenlendi. Raporda Lülleci'nin akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin olduğu belirtildi.

        YENİDEN RAPOR TALEBİ REDDEDİLDİ

        Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen son duruşmada tutuklu sanık Mert Serkan Lülleci ile tutuksuz babası İsmail Lülleci ve taraf avukatları hazır bulundu. Akıl sağlığının yerinde ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verilen Mert Serkan Lülleci'nin avukatı, raporu kabul etmeyip, Lülleci'nin 15 gün gözlem altında tutularak yeniden rapor düzenlenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kurduğu ara karar ile raporun heyet halinde düzenlendiği gerekçesiyle yeniden rapor talebini reddetti.

        Mütalaasını açıklayan savcı, Mert Serkan Lülleci'nin Hacer Alkan'a karşı 'Kadına karşı kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet hapis, Aydın Alkan'a karşı, 'İnsan vücudunun hassas bölgesi olan baş bölgesini bıçak darbeleriyle yaralayarak öldürmeye çalıştığı ancak Aydın Alkan'ın boğuşma neticesinde olay yerinden kaçmasıyla eylemini gerçekleştiremediği anlaşıldığından öldürmeye teşebbüs ettiği' ifadeleriyle 'Öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı, yeterli delil bulunamadığı gerekçesiyle İsmail Lülleci'nin ise beraatine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

        Davaya taraf olan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı, sanıklardan şikayetçi olduklarını ve cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

        Şikayetçi olduğunu söyleyen Aydın Alkan ise "İsmail Lülleci'nin de cezalandırılmasını ve tutuklanmasını talep ederim" dedi. İsmail Lülleci ise mütalaa doğrultusunda beraatine karar verilmesini istedi.

        SANIK ADLİYEDE BEKLETİLDİ

        Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre taleplerini kabul edip Mert Serkan Lülleci'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi. Taraflar arasındaki gerginlik nedeniyle İsmail Lülleci, polis ekipleri tarafından bir süre adliye binasında bekletildikten sonra dışarı çıkarıldı.

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