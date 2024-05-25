Cam temizlerken 2'nci kattan düşüp ağır yaralandı

Olay, öğle saatlerinde Liman Caddesi’nde bulunan 2 katlı Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) binasında meydana geldi. Bir temizlik firmasında çalışan Fatma Cin, binanın 2'nci katındaki restoranda cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cin, yapılan müdahalenin ardından götürüldüğü Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

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