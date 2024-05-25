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        Cam temizlerken 2'nci kattan düşüp ağır yaralandı

        ZONGULDAK Gazeteciler Cemiyeti binasının 2'nci katındaki restoranda camları temizlerken düşen Fatma Cin (43) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 13:06 Güncelleme: 25.05.2024 - 13:10
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        Cam temizlerken 2'nci kattan düşüp ağır yaralandı
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        ZONGULDAK Gazeteciler Cemiyeti binasının 2’nci katındaki restoranda camları temizlerken düşen Fatma Cin (43) yaralandı.

        Olay, öğle saatlerinde Liman Caddesi’nde bulunan 2 katlı Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) binasında meydana geldi. Bir temizlik firmasında çalışan Fatma Cin, binanın 2'nci katındaki restoranda cam temizliği yaptığı sırada dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cin, yapılan müdahalenin ardından götürüldüğü Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Cin'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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