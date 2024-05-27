Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü

        ZONGULDAK'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na (59), hafriyat kamyonu çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 12:22 Güncelleme: 27.05.2024 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na (59), hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen Çetinoğlu, hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, 26 PT 046 plakalı Mehmet K. (39) idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı. Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü. Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal (50), "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Yaşlı kadının bacağı kesilmişti! Pitbull davasında karar!
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        Turizmcilerden '9 gün tatil' çağrısı
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        THY ve TVF'den 'Filenin Sultanları' açıklamaları
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        ABD'li oyuncu vurularak öldürüldü
        Florya'da çılgın kutlama!
        Florya'da çılgın kutlama!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Pişmanlık emaresi görmedim!" Kadın hakimden sapık hemşireye şerh!
        "Sahada kalanlar kazandı"
        "Sahada kalanlar kazandı"
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Parislilerden Champs-Élysées'de 'dev' piknik
        Yer sarı gök kırmızı!
        Yer sarı gök kırmızı!
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        60 yaşında kainat güzeli seçilmişti! Hayalleri yarım kaldı
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Galatasaray'ın şampiyonluk öyküsü
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        Sokak köpeklerini uyutmak yahut kısırlaştırmak yerine spirali neden düşünmüyoruz?  
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        İnsanlar ve köpekler: Ölüm ve yaşam arasında
        F1'e ünlü akını
        F1'e ünlü akını
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        İstanbul'da yaşandı! Çocuk yolda yürüyordu! Vuruldu!
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Galatasaray kasasını doldurdu
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Diyaliz sonrası fenalaşan 14 hasta entübe edildi!
        Artık o da SUV oldu
        Artık o da SUV oldu
        24'üncü zaferin mimarları!
        24'üncü zaferin mimarları!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
        Zonguldak'ta yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü
        Zonguldak Kömürspor taraftarları, protesto yürüyüşü düzenledi
        Zonguldak Kömürspor taraftarları, protesto yürüyüşü düzenledi
        Zonguldak'ta cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
        Zonguldak'ta cam silerken düşen kadın ağır yaralandı
        Cam temizlerken 2'nci kattan düşüp ağır yaralandı
        Cam temizlerken 2'nci kattan düşüp ağır yaralandı
        Savcı, apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık için ağırlaştır...
        Savcı, apartman yöneticisini yaralayıp, eşini öldüren sanık için ağırlaştır...
        AK Partili Varank: Gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler
        AK Partili Varank: Gündemimiz sokaklardaki başıboş ve saldırgan köpekler