Yakılmış halde cesedi bulunan Afgan madencinin ailesinin 'uluslararası koruma başvurusu' reddedildi

ZONGULDAK’ta, çalıştığı kaçak maden ocağında iş kazasında hayatını kaybettikten sonra ‘olay ortaya çıkarsa ocak kapanır’ korkusuyla maden ocağı sahipleri tarafından yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin (50) geride kalan 3 çocuğu ve eşi Qamer Gül Meliki'nin (38) yaptığı ‘Uluslararası geçici koruma başvurusu’ Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkemenin gerekçeleri yeterli görmediği için ret kararı verdiğini belirterek, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla karara itiraz etti. Her an sınır dışı edilme korkusu yaşayan Qamer Gül Meliki, “Cami hocası yardımcı oluyor, ev kiramızı karşılıyor. Öyle geçiniyoruz. Kimliğimiz zaten reddedilmiş ve davamız hala sürüyor. İtiraz ettik. Ne olacağını düşünmek bile istemiyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz" dedi.

TALİBAN REJİMİ NEDENİYLE CAN GÜVENLİĞİ YOK GEREKÇESİ

Nourtani ailesinin ülkelerinde Taliban rejimi nedeniyle can güvenliği olmadıkları gerekçesiyle kaçak olarak geldikleri Türkiye’de yaptıkları uluslararası koruma başvurusu, Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Ailenin avukatı Kerim Bahadır Şeker, mahkemenin gerekçeleri yeterli görmediği için ret kararı verdiğini belirtti. Aile, avukatları aracılığıyla Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne yaptıkları başvuruyla karara itiraz etti. Nourtani’nin eşi Qamer Gül Meliki (38), oğulları sağ bacağını İran’da bakımsızlıktan kaybeden Seyyid Mohammad (22), Pir Mohammed (16), işitme engelli Ali Rıza (13), Seyyid Rıza (3) ve gelini Şaziye Mohammadi (20) kaçak olarak Türkiye’de bulundukları için ne hastaneye gidebiliyor ne de eğitim hakkından faydalanabiliyor. Geçici sığınmacı statüsünde olmayan aile, her an sınır dışı edilme tehlikesiyle de karşı karşıya. Ailenin sığınma taleplerine ilişkin dava süreci devam ederken, Afgan madenci yakıldıktan sonra aileye ulaşan davalı yakınlarının da ‘ölüm tehditleri savurduğu’ iddiası yazılan dilekçeyle mahkemeye iletildi.