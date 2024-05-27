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        Zonguldak'ta Filistin tepkisi

        ZONGULDAK'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, İsrail'in Refah'ta çadırlara bombalı saldırısı düzenlemesine tepki göstererek yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 21:44 Güncelleme: 27.05.2024 - 21:50
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        Zonguldak'ta Filistin tepkisi
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        ZONGULDAK’ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, İsrail’in Refah’ta çadırlara bombalı saldırısı düzenlemesine tepki göstererek yürüyüş yaptı. Filistin bayraklarının da taşındığı yürüyüşte açıklama yapan Ensar Yılmaz, Gazze’de katliam yapılırken kınama mesajlarının ciddiye alınmadığını ifade ederek, “Yeter artık kınamayı bırakın, boş lafları bırakın, harekete geçin ve gereğini yapın” dedi.

        Saat 19.00’da kent merkezindeki Madenci Anıtı önünde toplanan bin kişilik grup İsrail’in Filistin’e yönelik Refah’taki çadırları bombalamasına tepki göstermek için bir araya geldi. Grup, Gazipaşa Caddesi’nde kaldırımdan Valilik binasına kadar yürüdü. Yürüyüşte Filistin ve Türk bayrakları, İsrail’i lanetleyen dövizler taşındı. Kalabalık sıklıkla ‘Ordular Gazze’ye’ sloganı attı. Çevik Kuvvet ekipleri Valilik binasının merdivenlerinde önlem alarak grubun geçmesine izin vermedi. Grup İsmet İnönü Parkı çevresinde basın açıklaması yaptı. açıklamasını yapan Kerim İşbaralı, “Dün gece yapılanlar şeytanın dahi yeltenemeyeceği türden. 2024 yılında yeryüzünün en şerefli milleti yanarak şehit oluyor” dedi.

        ‘ORDULAR GÖREVE’

        Gazze’de aylarca yaşanan soykırımın sadece izlenildiğini belirten Ensar Yılmaz ise “Ordulara sahip olanlar kınamaz. Tanklara, uçaklara, SİHA’lara, füzelere sahip olanlar kınamaz. Onlar gereğini yaparlar. Zulmedenlerin kanlı ellerini kuruturlar. Yeter artık kınamayı bırakın, boş lafları bırakın, harekete geçin ve gereğini yapın. İşgalci, katil İsrail'e verilecek tek cevap budur. Tek hakikat ordulara karşı ordularla karşılık vermektir. İslam ümmeti adına Mescidi Aksa’nın koruyuculuğunu yapanların imdadına seriyyeler halinde koşmaktır. Artık Müslümanların tek talebi budur. Ve tüm Müslümanlar hep bir ağızdan şu nida ile feryat etmektedir. Ordular Gazze’ye” ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından grup, parkta oturma eylemi başlattı. Şiir okuyup şarkılar söyleyen grup daha sonra dağıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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