Yaya geçidinde kamyonun çarptığı kadın öldü (2) ŞOFÖRTUTUKLANDIZonguldak'ta, yaya geçidinde Mine Çetinoğlu'na çarparak ölümüne neden olan kamyonun şoförü Mehmet Koca (39), yaya akışının durduğunu ve hareket ettiğini, kadının yola çıktığını görmediğini, bir anda fırladığını ileri sürerek, kendini savundu.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 27.05.2024 - 22:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 22:10 facebook

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