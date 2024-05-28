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        Sevgilisi ile plan yapıp, 11 yıllık iş arkadaşını öldüren sanık için 'akıl sağlığı raporu' talebi

        ZONGULDAK'ta borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 11 yıllık iş arkadaşı Mustafa Kurt'u (43) sevgilisi Güray Çakmak'la (46) plan yapıp, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sevilay Kıral (30) hakkında akıl sağlığı raporu talep edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 28.05.2024 - 10:55
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        Sevgilisi ile plan yapıp, 11 yıllık iş arkadaşını öldüren sanık için 'akıl sağlığı raporu' talebi
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        ZONGULDAK'ta borç meselesi nedeniyle husumet yaşadığı 11 yıllık iş arkadaşı Mustafa Kurt'u (43) sevgilisi Güray Çakmak'la (46) plan yapıp, öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Sevilay Kıral (30) hakkında akıl sağlığı raporu talep edildi.

        Olay, 23 Şubat 2023'te Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi'ndeki evde meydana geldi. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) görevli 4 çocuk babası Mustafa Kurt, aynı kurumda çalışan ve TTK'ya ait müstakil lojmanda kalan, borç meselesi nedeniyle husumetli olduğu 11 yıllık iş arkadaşı Sevilay Kıral'ın evine gitti. İddiaya göre; Kurt, Kıral ve sevgilisi Güray Çakmak ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kurt, sırtından bıçaklandı. Yardım çağırmak için dışarıya kaçmaya çalışan Kurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kurt hastanede hayatını kaybetti, gözaltına alınan Sevilay Kıral ile sevgilisi Güray Çakmak tutuklandı.

        İLK DURUŞMADA BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR

        Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede; sevgililerin cinayetten önce plan yaptıkları, Kıral'ın cinayeti işlediği, Çakmak'ın da suça iştirak ettiği belirtildi. İddianamede, çift hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi ile dava açıldı. İlk duruşmada, sevgililer birbirlerini suçlarken, Güray Çakmak tahliye edildi, Sevilay Kıral'ın tutuklu yargılanmasına karar verildi. Dava süreci devam ederken, son duruşmaya Sevilay Kıral SEGBİS bağlantısı sağlanamadığı için katılamadı. Tutuksuz sanık Güray Çakmak hazır bulundu.

        TEDAVİ OLDUĞUNA DAİR BELGELER TOPLANDI

        Sevilay Kıral'ın avukatı, müvekkilinin öldürme kastı olmadığını söyleyerek, hakkında akıl sağlığı raporu alınmasını talep etti. Mahkeme heyeti de Kıral'ın geçmişte psikiyatrik tedavi gördüğüne dair belgelerin toplandığını belirterek, sanığın olay tarihinde cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına dair görüş istedi. Bunun üzerine Kıral'ın adli tıp kurumuna sevk edilerek akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar verildi. Daha sonra heyet, Çakmak'a yurt dışı yasağı koyup, Kıral'ın da tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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