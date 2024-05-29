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        Gülüç Belde Belediye Başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası

        ZONGULDAK'ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (51), belediye çalışanı Duygu K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 10:35 Güncelleme: 29.05.2024 - 10:40
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        Gülüç Belde Belediye Başkanına cinsel saldırı suçundan hapis cezası
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        ZONGULDAK’ın Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş (51), belediye çalışanı Duygu K.’ye (32) ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Demirtaş’a ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapis cezası verildi. Bu cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde, belediye çalışanı Duygu K., geçen yıl Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş’ın kendisini taciz ettiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Demirtaş hakkında ‘Cinsel taciz, sarkıntılık düzeyinde cinsel saldırı’ suçlamalarından dava açıldı. 31 Mart’taki yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçilen Demirtaş, Ereğli 5’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz yargılandığı davanın 5’inci duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Demirtaş, Duygu K., Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı ile taraf avukatları katıldı. Suçlamaların siyasi kumpas olduğunu öne süren Başkan Demirtaş, “Madem böyle bir ses kaydı Duygu K.’nin elinde vardı, neden 1-1,5 sene kadar bekledi. Bu bahsetmiş olduğum süreç boyunca da katılan benimle iletişim kurmaya devam etti, benim doğum günümü kutladı ve ayrıca 2014 yılından itibaren katılanın ilaç tedavi masraflarını da kendi şahsım olarak ben üstlenmekteydim. Suçsuzum, beraatime dair karar verilmesini talep ediyorum” dedi.

        BİRDEN FAZLA KEZ TACİZ İDDİASI

        Söz verilen Duygu K. şikayetinin devam ettiğini söylerken, avukatı ise şöyle konuştu:

        “Sanığın atılı eylemi tek bir eylem değildir. Müvekkilim işe girdikten sonra sürekli olarak bu eylemlere maruz kalmıştır. Ancak delillendirebildiğimiz tek bir eylem olduğu için yargılama bu eylem üzerinden devam etmiştir. Bu sebeple süreklik arz eden sanığın bu davranışlarına ilişkin müvekkilimin soruşturma aşamasında, sanık tarafından uğradığı diğer olayları da anlatmış olabilir. Bu herhangi bir delil niteliğinde değildir.”

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü adına davayı takip eden avukat, “Sanık lehine beyanda bulunan tanıklar halihazırda belediyede çalışan kişilerdir. Tüm bu gerekçelerle sanığın atılı suçlardan cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.

        HAPİS CEZASI

        Hakim, Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında ‘Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı’ suçundan ‘hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak’ gerekçesiyle artırım ve ‘geleceği üzerindeki olumsuz etkileri’ göz önüne alınarak indirim uygulanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. Demirtaş ayrıca, cinsel taciz suçundan da 10 ay hapse çarptırıldı. Ancak taciz cezasında hükmün açıklanması geri bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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