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        Çocuk Evi'nde kalan kıza cinsel istismar iddiasında memur tutuklandı

        ZONGULDAK'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurum çalışanı memur Tugay A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:05
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        Çocuk Evi'nde kalan kıza cinsel istismar iddiasında memur tutuklandı
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        ZONGULDAK'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurum çalışanı memur Tugay A. (23), tutuklandı.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı. Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tugay A. dün gözaltına alındı. Tugay A. işlemleri sonrası tutuklandı.

        ŞÜPHELİ DE DEVLET KORUMASINDA BÜYÜMÜŞ

        Tugay A.'nın da devlet korumasında, yurtta büyüdüğü, bu sayede memuriyet hakkı kazandığı, ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladığı öğrenildi. Tugay A. hakkında ayrıca idari soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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