Çocuk Evi'nde kalan kıza cinsel istismar iddiasında memur tutuklandı

ZONGULDAK'ta Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kurum çalışanı memur Tugay A. (23), tutuklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Evi'nde kalan S.Z., kurum çalışanı Tugay A.'nın kendisini evine götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu görevlilere anlattı. Tugay A.'nın kimseye söylememesi için baskı yaptığını söyleyen S.Z.'nin pedagog eşliğinde ifadesi alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken, Tugay A. dün gözaltına alındı. Tugay A. işlemleri sonrası tutuklandı.