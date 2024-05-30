Kavşakta otomobiller çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hasan Durmuş kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Hasan Durmuş (69) hayatını kaybetti, Aydın T. (69) ise yaralandı. Kaza sırasında trafik ışıklarının çalışmadığı öne sürüldü.

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