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        Yurtta cansız bedeni bulunan üniversiteli Doğan'ın ölüm nedeni belirlenemedi

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odasının tuvaletinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Doğan Karadoğan'ın (21) ölüm nedeni ön otopsisinde belirlenemedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:05
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        Yurtta cansız bedeni bulunan üniversiteli Doğan'ın ölüm nedeni belirlenemedi
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        ZONGULDAK’ın Kilimli ilçesinde Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda odasının tuvaletinde cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Doğan Karadoğan’ın (21) ölüm nedeni ön otopsisinde belirlenemedi. Karadoğan’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’ndan alınacak raporla ortaya çıkacak.

        Olay, dün Kilimli ilçesindeki KYK Kilimli Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi. Akşam saatlerinde okuldan yurda gelen bir öğrenci, oda arkadaşı Doğan Karadoğan’ın tuvalette olduğunu fark etti. Uzun süre Karadoğan’dan ses alamayan arkadaşı, görevli memura haber vererek yardım istedi. Memur da Karadoğan ile iletişim kuramayınca, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin kapısını kırıp açtığı tuvalette, Karadoğan’ın cansız bedeni bulundu.

        Doğan Karadoğan’ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Rektörü İsmail Hakkı Özölçer ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel yurda gelerek bilgi aldı. Karadoğan’ın cansız bedeni Atatürk Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        ÖLÜM NEDENİ, ADLİ TIP RAPORUYLA ORTAYA ÇIKACAK

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Programı bölümü 1’nci sınıf öğrencisi Doğan Karadoğan’ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan’ın ölüm nedeni ön otopside belirlenemedi. Otopsi bulguları Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Karadoğan’ın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu’nun raporuyla ortaya çıkacak.

        Öte yandan ZBEÜ, Doğan Karadoğan için taziye mesajı yayınladı. Karadoğan ailesi, kente gelerek oğullarının cenazesini teslim alıp, İstanbul’a götürdü.

        Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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