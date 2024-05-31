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        Otomobil takla attı: Anne öldü; sürücü, eşi ve oğlu yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde aynı aileden 4 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:12 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:15
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        Otomobil takla attı: Anne öldü; sürücü, eşi ve oğlu yaralı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde aynı aileden 4 kişinin içinde olduğu otomobil takla attı. Kazada sürücü Musa Altay (42) eşi ve oğlu yaralanırken, annesi Emine Altay (66) hayatını kaybetti.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Ereğli-Zonguldak yolu, Ören mevkisinde meydana geldi. Musa Altay’ın kontrolünü yitirdiği 67 UB 956 plakalı otomobil takla atarak kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Musa Altay ağır yaralandı, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay ambulansla çeşitli hastanelere götürüldü. Musa Altay sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılıp, ambulansla hastaneye götürüldü. Yaralıların tedavisi sürerken Emine Altay, bu sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. Durumu ağır olan Musa Altay’ın tedavisi ise sevk edildiği Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde devam ediyor. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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