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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 22:57 Güncelleme: 31.05.2024 - 23:00
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        Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. 

        Ereğli ilçesinde, dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucu dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan düzenlenen operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 14'ü ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden Y.E.O. ile D.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, O.A., B.A., V.I., Y.Z., A.T.K. ve K.C.G., tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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