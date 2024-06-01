Kadın gazetecilerden kadın futbol takımına destek cağrısı

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde bugüne kadar 32 milli sporcu yetiştiren Kdz. Ereğli Belediyespor Kadın Futbol Takımı, tasarruf tedbirlerinin ardından kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. İlçede yaşayan kadın gazeteciler ise ‘Şalvarspor ve Alyazmalıspor' ile futbol yolculuğunu başlatan kadınlara destek olmak için forma giyerek bölge firmalarına çağrı yaptı.

2004 yılında Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın Kaptaş köyünde yaptırdığı futbol sahasının açılışında ‘Şalvarspor ve Alyazmalıspor’ adıyla yörenin kızlarının oynadığı futbol maçıyla başlayan kadın futbol takımı hikayesi, köy takımlarında oynayan kızlardan milli forma giyenlere kadar uzanan bir başarı hikayesini beraberinde getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri Genelgesi ile spora nakdi yardım kısıtlanınca bugüne kadar 32 oyuncusunu Milli Takım kategorilerine veren ve kadın futboluna Ece Türkoğlu, Ebru Topçu, Berna Yeniçeri gibi oyuncular kazandıran Kdz. Ereğli Belediyespor kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Belediye Başkanı Halil Posbıyık’ın ‘Destek bulamazsak kulüp faaliyetlerini donduracağız’ açıklamasının ardından ilçede çalışan kadın gazeteciler, takıma sahip çıkılması için stadyumda bir araya geldi. Kadın gazeteciler, ilçedeki fabrika ve işletmelere destek çağrısı yaptı. Genelge ile belediyelerin sportif faaliyetlere destek verme noktasında ellerinin bağlandığını anlatan gazeteciler, “Haydi Ereğli, Haydi Batı Karadeniz. Haydi Türkiye. Bu şehirde sadece Kdz. Ereğli Belediyesi, sadece Halil Posbıyık yok” diyerek, bölgenin önde gelen firmalarına, takıma destek çağrısında bulundu.