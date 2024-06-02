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        Kanala düşen otomobilde ölü sayısı 2 oldu; anneden sonra oğlu da kurtarılamadı

        ZONGULDAK'ta takla atıp, kanala düşen otomobilde hayatını kaybeden Emine Altay'ın (66) oğlu sürücü Musa Altay (42) da kurtarılamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 02.06.2024 - 13:10
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        Kanala düşen otomobilde ölü sayısı 2 oldu; anneden sonra oğlu da kurtarılamadı
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        ZONGULDAK'ta takla atıp, kanala düşen otomobilde hayatını kaybeden Emine Altay'ın (66) oğlu sürücü Musa Altay (42) da kurtarılamadı.

        Kaza, 30 Mayıs'ta Ereğli-Zonguldak yolu Ören mevkisinde meydana geldi. Musa Altay’ın kontrolünü yitirdiği 67 UB 956 plakalı otomobil, takla atarak kanala uçtu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Musa Altay, eşi Nurcan (42), oğlu Batın Çağrı (17) ve annesi Emine Altay yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Emine Altay, 31 Mayıs'ta hayatını kaybetti. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören Musa Altay da bugün yaşamını yitirdi. Musa Altay'ın cenazesi, ikindi vakti annesi Emine Altay'ın gömüldüğü Güldere Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Öte yandan Musa Altay'ın eşi Nurcan ile oğlu Batın Çağrı Altay'ın hastanedeki tedavileri sürüyor.

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