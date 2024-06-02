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        Üniversiteden 42 yaşındaki kadın öğrenci birincilikle mezun oldu

        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi 2023-2024 yılı mezuniyet töreninde 3 bin 200 öğrenci mezun oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 21:15 Güncelleme: 02.06.2024 - 21:20
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        Üniversiteden 42 yaşındaki kadın öğrenci birincilikle mezun oldu
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        ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi 2023-2024 yılı mezuniyet töreninde 3 bin 200 öğrenci mezun oldu. Okul birincisi Gülümser Kahveci (42), tarih bölümü kazanıp bitirerek 20 yıllık hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Mezuniyet töreni esnasında güneşte kalan bazı öğrenci aileleri sıcaktan fenalık geçirdi, bayılanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, 2023-2024 yılı mezuniyet töreni Kemal Köksal Stadyumu’nda yapıldı. Törene, Rektör İsmail Hakkı Özölçer ve akademisyenlerin yanı sıra Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Yılmaz ve mezun öğrencilerin yakınları katıldı. 3 bin 200 öğrencinin kep attığı tören için kente yaklaşık 13 bin araç geldi. Kentin girişlerinde ailelerin otoparklara yönlendirilmesi için çadırlar kurulurken, polis ekipleri de trafik akışında sorun yaşanmaması için öğle saatlerinden itibaren yoğun mesai harcadı.

        42 YAŞINDAKİ KADIN ÖĞRENCİ BİRİNCİ OLARAK KEP ATTI

        Zonguldak’ta esnaf olan ve 13 yaşında kız çocuğu annesi olduğunu söyleyen Gülümser Kahveci, “4 yıl önce üniversite hayatına başladım. 4 yılın sonunda amaç edindiğim gibi mezun oluyorum. Çok mutluyum. Hayatta her şeyin eğitimle olabileceğine inanıyorum. 20 yıl sonra üniversite okumaya karar verip bu hayalimi gerçekleştirdim, mutlu ve gururluyum.” dedi.

        FİLİSTİN’E DESTEK PANKARTLARIYLA YÜRÜDÜLER

        Birçok fakülte ve yüksekokul mezunu olacak öğrenciler, yürüyüş esnasında komik ve nüktedan pankartlar taşıdı. Bir Tıp Fakültesi öğrencisi ‘Anne bunun bana gelişi 6 yıl zaten (9,5 yıl)’ yazılı döviz taşırken bir maliye öğrencisi ‘ekonomiden memnun olanlardan memnuniyet vergisi alınsın’ dövizi ile yürüdü. Birçok fakülte Filistin’e destek mesajı veren pankartlar taşırken, Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri ‘Filistin bu sene mezun veremedi, dünya sınıfta kaldı’ pankartı taşıdı.

        SICAKTAN BAYILANLAR OLDU

        Tören boyunca güneşte kalan bazı öğrenci yakınları sıcaktan fenalık geçirdi, bayılanlar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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