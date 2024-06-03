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        Batan 'Kafkametler' gemisi su altında kesildi, 'cenaze emaresi' bulunamadı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023'te batan Kafkametler gemisi, kıç parçasından zincir geçirilerek 2'ye ayrıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:36 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:40
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        Batan 'Kafkametler' gemisi su altında kesildi, 'cenaze emaresi' bulunamadı
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım 2023’te batan Kafkametler gemisi, kıç parçasından zincir geçirilerek 2’ye ayrıldı. Zonguldak Valiliği’nden yapılan açıklamada, enkazdan döküntü olarak buzdolabı çıkarıldığı ifade edilirken, “Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır” denildi.

        Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023’te Rusya Temryuk limanından aldığı yük ile seyir halindeyken fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarpıp batan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinin 12 mürettebatıyla iletişim kesildi. Geminin batmasının ardından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, AFAD, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin özel birliklerinden SAS komandoları, kayıp denizcileri bulmak için hava, kara ve denizden arama- kurtarma çalışması başlattı. Gemi personelinden 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp olan kaptan Cemal Turan, 3'üncü Kaptan Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2'nci Makinist Göksel Özel, Usta Gemici Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar ve Yağcı Ömer Hebip'in bulunması için çalışmalar 198 gündür devam ediyor.

        SON ÇAĞRISINDA BATTIĞINI SÖYLEDİ

        Kafkametler’in ortaya çıkan son telsiz çağrısında "Ereğli pilot, Kafkametler. Ereğli pilot, benim işim bitti. Şu anda mendireğe yaslamış durumdayım, tamam. Mendireğe yaslamış durumdayım. Askeri tarafına yasladım. Kurtarma talep ediyorum. Askeri tarafına yasladım, askeri tarafına" dediği duyuldu. Daha sonra ise Kafkametler ile telsiz irtibatı kesildi.

        ‘HERHANGİ BİR CENAZE EMARESİNE RASTLANMAMIŞTIR’

        Daha önce üstünde ‘Kafkametler’ yazısı görülen kaptan köşkü çıkarılan gemiyle ilgili Zonguldak Valiliği açıklama yaptı. Çalışmaların aralıksız olarak sürdüğü kaydedilen açıklamada, “Sürdürülen arama-kurtarma çalışmaları kapsamında ARAS Gemi Kurtarma ve Enkaz Kaldırma Şirketi’nce; enkazın etrafı ve altı mümkün olduğunca tarandıktan sonra kıç parçadan zincir geçirilerek kesilmiş ve ikiye ayrılmıştır. Kesim sonrası dalgıçlarla inceleme yapılmış herhangi bir cenaze emaresine rastlanmamıştır. Kesim zincirine takılan parçalar güverteye alınmıştır. Enkaz içinden bir buzdolabı haricinde yüzeye çıkan herhangi bir döküntü olmamıştır. Enkaz içinin bulanık olması görüşü engellemektedir, görüş açıldığında detaylı incelemelere devam edilecektir.” denildi.

        Açıklamada ilgili kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliğinin devam ettiği belirtilerek bütün olasılıkların periyodik olarak değerlendirildiği ve somut gelişme yaşandığında kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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