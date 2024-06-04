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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

        ZONGULDAK'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:51 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:55
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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur
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        ZONGULDAK’ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bağlı Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte mahsur kalan işçiler Tevfik Soy ve Harun Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kilimli ilçesindeki TTK Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında saat 12.15 sıralarında göçük oldu. Üzerine taş kömürü ve toprak yığınları gelen işçiler Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İşçileri kurtarma çalışması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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