Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur

Kilimli ilçesindeki TTK Gelik Müessesesi'ndeki maden ocağında saat 12.15 sıralarında göçük oldu. Üzerine taş kömürü ve toprak yığınları gelen işçiler Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı. Mesai arkadaşları, mahsur kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlatırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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