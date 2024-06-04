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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)

        İŞÇİLERDENBİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALIZonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 14:37 Güncelleme: 04.06.2024 - 14:40
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        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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        İŞÇİLERDENBİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ YARALI

        Zonguldak'ta TTK'ye bağlı Gelik Müessesesi'nde, yerin 260-360 metre altındaki Acılık Ayağı'ndaki göçükte mahsur kalan maden işçileri Harun Kara ve Tevfik Soy'a ekipler ulaştı. Hafif yaralı olan Harun Kara, ağır yaralı haldeki mesai arkadaşı Tevfik Soy'un kurtarma çalışmalarına yardım etti. İki işçi daha sonra TTK Tahlisiye ekiplerinin çalışmasıyla yüzeye çıkarıldı.

        İşçiler, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tevfik Soy, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soy'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Hafif yaralı olan Harun Kara'nın ise bekar olduğu belirtilirken, tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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