Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 yaralı (3)

        VALİHACIBEKTAŞOĞLU: GÖÇÜKTEN 3 İŞÇİ ETKİLENDİZonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessese Müdürlüğü'ndeki maden ocağında Tevfik Soy'un öldüğü göçükle ilgili Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Atatürk Devlet Hastanesi'ne geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 16:20 Güncelleme: 04.06.2024 - 16:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 2 yaralı (3)
        ABONE OL
        ABONE OL

        VALİHACIBEKTAŞOĞLU: GÖÇÜKTEN 3 İŞÇİ ETKİLENDİ

        Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessese Müdürlüğü’ndeki maden ocağında Tevfik Soy'un öldüğü göçükle ilgili Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalınkılıç, Atatürk Devlet Hastanesi’ne geldi. Vali Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler hayatını kaybeden Tevfik Soy’un yakınlarına başsağlığı diledi. Göçükte, ismi açıklanmayan bir madenci ile Harun Kara isimli işçinin göçükten koşarak kaçtığı sırada ayaklarından yaralandığı öğrenildi.

        Hastane önünde açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 3 işçinin göçükten etkilendiğini belirterek, “Maalesef 12.15’te Gelik’te bir göçük meydana geldi. Göçüğe 3 işçi kardeşimiz maruz kaldı. 2’si kaçarak kurtuldu. Tevfik Soy isimli işçimiz göçük altında kaldı, bel bölgesinden aşağısı. İlk göçük anından itibaren bilinci kapalıydı. Olay yerindeki arkadaşları ve diğer ekipler anında müdahale etti. Hem tıbbi hem de göçüğün kaldırılması için müdahale ettiler. Saat 13.50 sıralarında göçükten çıkarıldı. Kurtarma çalışması devam ederken, sağlık ekipleri de ocağa inerek müdahaleye devam ettiler. Göçükten çıkarıldıktan sonra ambulans ve hastanede müdahaleler devam etse de maalesef kurtaramadık. Vefat etti, şehit oldu. Allah’tan rahmet diliyoruz. Ailesine, arkadaşlarına, tüm madencilerimize başsağlığı diliyoruz. Diğer arkadaşlarımızın durumu iyi, büyük geçmiş olsun” dedi.

        GMİS GENEL BAŞKAN YARDIMCISI: KEŞKE BÖYLE KAZALAR OLMASA

        Eksi 360 kotunda kömür üretimi esnasında kaza olduğunu anlatan Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, “TTK Gelik İşletmesi'nde kömür üretimi sırasında yaşanan kazada Tevfik Soy kardeşimizi kaybettik. Maden şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine, milletimize ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyoruz. Madencilikte keşke böyle kazalar olmasa, olmaması için elden gelen yapılıyor ancak bazen doğa ile mücadele ederken bunlar yaşanabiliyor. Kardeşimizi kaybetmenin acısı içindeyiz. Madenci camiamız ve sınıfımızın başı sağ olsun” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Bursa, Antalya ve Muğla'da orman yangınları (Havadan ve karadan müdahale ediliyor)
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        Kabine toplandı! Masada neler var?
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        21 yaşındaki Nazlı balayında can vermişti! Ön otopsi raporu çıktı!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Hamile eşini öldüren caniden duruşmada timsah gözyaşları!
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Mourinho'nun dikkat çeken transferleri
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        Rusya'dan Türkiye ve BRICS açıklaması
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        İşte Montella'nın İtalya 11'i!
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Özel'den kayyum eleştirisi
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Farklı kanserlerin vücuttaki 10 belirtisi!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Erden Timur görevi bıraktı!
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Uzun yaşamın sırrı 6 saniyelik bir öpücük
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Usta oyuncu hayatını kaybetti
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kayseri'de eğitim uçağı düştü: 2 pilot şehit!
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        Kötü gün dostu olduğunu gösterdi
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        En fazla Fenerbahçe kazandırdı
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        Bu testle henüz tanı konmadan ve belirti görülmeden teşhis ve tedavinin yolu açılabilir
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        En ucuz sigara 66 lira olacak
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        "AI güvenlik sorunları çözüm bekliyor"
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!
        Havayolları bir fincan kahve sınırını aşamıyor!

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü, 1 yaralı (2)
        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden...
        GÜNCELLEME 2 - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1...
        GÜNCELLEME - Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1...
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıld...
        Zonguldak'ta maden ocağındaki göçükte mahsur kalan 2 işçiden biri kurtarıld...
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 işçi mahsur
        Batan 'Kafkametler' gemisi su altında kesildi, 'cenaze emaresi' bulunamadı
        Batan 'Kafkametler' gemisi su altında kesildi, 'cenaze emaresi' bulunamadı