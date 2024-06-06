DHA gündeme getirmişti; yanmış cesedi bulunan Afgan madencinin ailesine yardım eli

ZONGULDAK’ta, 10 Kasım 2023'te çalıştığı kaçak maden ocağında öldükten sonra ‘Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır’ korkusuyla maden ocağı sahipleri tarafından yakılan Afganistan uyruklu Vezir Mohammed Nourtani'nin (50) geride kalan 3 çocuğu ve eşi Qamer Gül Meliki'nin (38) sağlık sorunları ve maddi imkansızlık içinde, zor şartlar altındaki yaşamının DHA tarafından haberleştirilmesinin ardından, Zonguldak Valiliği, konuyla ilgilendi. Sosyal güvencesi olmayan aile bireyleri hastanede muayene edildi. Nourtani’nin işitme engelli çocuğu Ali Rıza (13) için işitme cihazı alınırken, bacağı olmayan Seyyid Mohammad (22) için ise protez bacak siparişi verildi. Ailenin tüm tedavi masraflarını da valilik üstlendi.

Olay, 10 Kasım 2023'te Kırat Mahallesi Koca Osman Sokak'ta meydana geldi. Yoldan geçenler, yandaki ormanda yanmış cesedi fark edip, ihbarda bulundu. Gelen ekipler tarafından, benzin dökülüp yakıldığı belirlenen ceset, otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Cesedin kaçak olarak işletilen maden ocağında çalışan 3 çocuk babası Afganistan uyruklu Vezir Mohammad Nourtani'ye ait olduğu belirlendi. Otopside Nourtani'nin 9 Kasım'da öldüğü tespit edilirken, ailesinin 10 Kasım sabahı kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Afgan madencinin cenazesi, 11 Kasım'da toprağa verildi. Nourtani'nin çalıştığı kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş (46), Enver Gideroğlu (34) ve Körnöş'ün kuzeni Ahmet Aydın (52) tutuklandı. Ocak çalışanları S.K. (28), E.D. (22) ve kömür ticareti yapan A.Ç. (46) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaçak ocağın jandarma tarafından olaydan 4 gün önce kapatıldığı ancak sahiplerinin sonrasında tekrar açtığı belirlendi. Kaçak ocak, olayın ardından imha edilerek kapatıldı. Hazırlanan iddianamede, Afgan madencinin kaçak ocakta vagon arasına sıkışıp iş kazası geçirdiği, ocak sahiplerinin de ‘Olay ortaya çıkarsa ocak kapanır’ korkusuyla hareket ettikleri ifade edildi. Nourtani’nin cansızken yakıldığına değinilen iddianamede, 6 şüpheli hakkında ‘İştirak halinde kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle Zonguldak 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 3’ü tutuklu 6 sanığın yargılaması sürüyor.

TEDAVİLERİ VALİLİK KARŞILADI Kaçak şekilde Türkiye’de bulunan, ‘geçiçi koruma statüsü’ başvurusu Zonguldak İdare Mahkemesi tarafından reddedilen Nourtani'nin eşi Qamer Gül Meliki, Seyyid Mohammad, Pir Mohammed (16), işitme engelli Ali Rıza, Seyyid Rıza (3) ve gelini Şaziye Mohammadi (20), Ontemmuz Mahallesi’nde 2 odalı evde yaşıyor. Ailenin kira gideri, bir caminin cemaati tarafından karşılanıyor. Yardımlarla ayakta duran aileye aşevinden yemek verilirken, aile bireyleri sağlık sorunlarıyla da boğuşuyor. DHA'nın konuyu gündeme getirmesiyle aileye Zonguldak Valiliği duyarsız kalmadı. Haberlerin ardından, gerekli izinler verilerek herhangi bir sosyal güvencesi olmayan aile bireyleri Atatürk Devlet Hastanesi ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde muayene edildi. İşitme engelli Ali Rıza Nourtani’ye işitme cihazı, bacağı olmayan Seyyid Mohammad Nourtani’ye ise protez bacak reçete edildi. Cihazların ve muayenenin valilik tarafından karşılandığı ifade edildi. Ali Rıza işitme cihazına kavuşurken, Seyyid Mohammad için de uygun protez bacak sipariş edildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve İl Göç İdaresi'ne ‘Allah razı olsun’ diyerek seslenen Qamer Gül Meliki, "Vali ile görüştüm, bana bir belge verdi. Onunla hastaneye gidebileceğimi söyledi. Hastaneye gittiğimde küçük oğlumu kulakları için muayene ettirdik. Sonucuna göre de işitme cihazı aldık ona. Büyük oğlumun da ayağında sıkıntılar vardı. Onu da muayene ettirdikten sonra, uygun ayak baktık. Onun da birkaç gün içinde sonucunun çıkacağını söylediler. Kulakları için cihazları aldık. Ayarlayıp kalıbını aldılar çok mutluyum bu konuda. Allah valimizden razı olsun. Çocuğum artık duyuyor. O da artık daha mutlu” dedi.

'ÇOCUKLARIMIN OKULA GİTMESİ LAZIM' Çocuklarının eğitim almasını istediğini belirten Meliki, “Çocuklarımın kimliklerinin açılması lazım. Çünkü açılmazsa okula da gidemezler, okula gidemedikleri sürece gelişemezler. Sigortaları olmadığı için hastaneye de gidemiyorlar. Götürdüğümde sigortaları olmadığı için almıyorlar ya da paralı olarak bakıyorlar. Ona da gücümüz yetmiyor. Çocuklarımın okula gitmesi lazım. Şu an sadece camiden eğitim görüyorlar. Bu çocuğun gelişimi için, geleceği için yetmiyor. Okula gitmesi lazım. Hem çevresi hem de dil öğrenip ülkeyi benimsemesi için okula gitmesi lazım” ifadelerini kullandı.