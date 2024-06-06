'Kıskançlık' kavgasında lisanslı boksör, tabanca ile vuruldu; o anlar kamerada (2)
TUTUKLANDIZonguldak'ta'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör Rıdvan K.
TUTUKLANDI
Zonguldak'ta'kıskançlık' meselesi nedeniyle çıkan kavgada lisanslı boksör Rıdvan K.'yı (20) tabancayla vurarak yaralayan Berkay K. (19), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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