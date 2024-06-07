Cinsel istismardan ölen Nisanur bebeğin mezarını soruşturmayı yürüten komiser yaptırmış: Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum

ZONGULDAK’ta, annesinin sevgilisi Furkan Sevinç (26) tarafından uğradığı cinsel istismar sonucu ölen Nisanur Ö.’nün (2) Şehir Mezarlığı’ndaki ‘Kimsesizler Mezarlığı’ kısmındaki mezarını, soruşturmada görevli komiser İbrahim Yıldız’ın yaptırdığı ortaya çıktı. Yıldız, sık sık mezarın bakımını yaparken, Nisanur bebeğin mezarının çevresine servi fidanları da dikti. Nisanur’un mezar taşına soy ismi yazılmazken, ‘Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum’ ve Zariyat suresinden esinlenilerek ‘Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir’ yazıldığı görüldü.

Olay, 18 Mayıs 2023’te Çaycuma ilçesi İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.'ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., 8 yaşındaki diğer kızını alarak markete gitti. Bu sırada Sevinç, evdeki Nisanur Ö. bebeğe cinsel istismarda bulundu. Daha sonra bebek bayıldı. Sevinç, bebeği ayıltmak için havaya atıp, tokatladı ve kafasını duvara vurdu. Bebek kendine gelmeyince Sevinç, yürüyerek hastaneye götürdü. Sevinç, burada kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, nöbet geçirdiğini öne sürdü. Muayenenin ardından bebeğin cinsel istismara maruz kaldığı anlaşılınca Sevinç, yakalandı. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen bebek, 21 Mayıs 2023’te hayatını kaybetti.

KİMSESİZLER MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ Çaycuma Şehir Mezarlığı’nda ‘Kimsesizler Mezarlığı’ kısmına defnedilen bebeğin cenazesine, Çaycuma Kaymakamı Mehmet Göze, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Yavuz Cengiz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Duman, savcılar, hakimler, adliye personeli ve polisler katıldı. MEZAR TAŞINI KOMİSER YAPTIRDI Çaycuma Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilen Nisanur bebeğe ailesinden kimse sahip çıkmayınca, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde soruşturmayı yürüten komiser İbrahim Yıldız’ın cenazeyi morgdan alıp, mezar yeri ayarladığı ve defnettirdiği öğrenildi. Komiser Yıldız, daha sonra bebek için mezar taşı yaptırdı. Mezar taşında Kuran'daki Zariyat suresinden esinlenilerek ‘Herkese hak ettiği karşılığın verileceği hesap günü mutlaka gelecektir’ ve ‘Nur içinde uyu cennet kokulu yavrum’ ifadeleri yazıldı. Soruşturma tamamlanıp suçlular yargı önüne çıkarıldıktan sonra da komiser Yıldız’ın Nisanur bebeğin mezarını sık sık ziyaret ettiği öğrenildi. Yıldız, geçen aylarda Nisanur bebeğin mezarının yanına servi ağacı fidanları dikti. Yıldız’ın, Nisanur bebeğin devlet korumasındaki ablası R.Ö.’nün de eğitim masraflarına destek olduğu belirtildi. Nisanur bebeğin mezar taşında, soyadının yazılmadığı görüldü.