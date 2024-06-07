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        Zonguldak'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

        ZONGULDAK'ta, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 189 gram bonzai, 1,8 litre sentetik sıvı ve 215 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:10
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        Zonguldak'ta uyuşturucuya 3 tutuklama
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        ZONGULDAK'ta, narkotik ekiplerinin uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 189 gram bonzai, 1,8 litre sentetik sıvı ve 215 uyarıcı hap ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 189 gram bonzai, 1,8 litre sentetik sıvı ve 215 uyarıcı hap ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyulurken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden K.G., O.T. ve E.İ. ise tutuklandı. A.Y., B.P. ve C.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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