Zonguldak'ta uyuşturucuya 3 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 189 gram bonzai, 1,8 litre sentetik sıvı ve 215 uyarıcı hap ele geçirdi. Uyuşturuculara el koyulurken, 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 3'ü 'Uyuşturucu madde kullanmak' suçundan adli işlem yapılmasının ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden K.G., O.T. ve E.İ. ise tutuklandı. A.Y., B.P. ve C.Ç. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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