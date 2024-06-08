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        Cezaevinden tahliye olup sınav yeri değişince geç kaldı, içeri alınmadı

        ZONGULDAK'ta YKS'ye girmek için kimliğini unutanlar İl Nüfus Müdürlüğü'ne giderken, salona girişi son dakikaya bırakanlar koşarak yetişmeye çalıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:34 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:40
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        Cezaevinden tahliye olup sınav yeri değişince geç kaldı, içeri alınmadı
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        ZONGULDAK'ta YKS’ye girmek için kimliğini unutanlar İl Nüfus Müdürlüğü’ne giderken, salona girişi son dakikaya bırakanlar koşarak yetişmeye çalıştı. Son dakikada sınav yerine gelen bir öğrenci, sınava alınırken, geçen hafta cezaevinden tahliye olan Semih Çufalı (19), sınav yeri cezaevi görünürken yeri değiştirildiği için sınava geç kaldı.

        Zonguldak’ta polis ekipleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere yardım etmek amacıyla sabah saatlerinden itibaren kentin çeşitli noktalarında hazır bulundu. Nüfus müdürlükleri kimliğini kaybedenler için bugün açık tutuldu. Kimliği olmayan adaylar, İl Nüfus Müdürlüğüne geldi ve geçici kimlik belgelerini alarak sınav yerlerine gitti. Zonguldak Atatürk Anadolu Lisesi’nde sınava girecek bir öğrenci, sınava 1 dakika kala kalabalığın arasından koşarak, sınav yerine son anda yetişti ve sınava alındı.

        Geçen hafta tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye olan Semih Çufalı, ailesiyle sınava yetişmeye çalıştı. Sınav giriş belgesinde, sınav yeri cezaevi olarak görünen Çufalı, cezaevinden Atatürk Anadolu Lisesi’ne yönlendirildi. Saat 10.04’te okul kapısına ulaşan Semih Çufalı ve annesi Sevil Çufalı görevlilerden rica etti ancak binaya alınmadı. Sevil Çufalı, “3-4 dakika geciktik diye almadılar. İlk sınav yeri cezaevine çıkmıştı. Cezaevine gittik, evrakları güncelleyip, bizi buraya gönderdiler. 3 dakika geçti, diye bir gencin hayatıyla oynadılar, geleceğiyle oynadılar. Yalvardım da almadılar. Çocuk cezaevindeydi, o yüzden sınav yeri orası çıkmıştı. Geçen hafta tahliye oldu. Cezaevinde evrakları güncelleyip buraya gönderdiler” dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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