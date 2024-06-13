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        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyonluk vurgun; 8 şüpheli adliyede (2)

        4KİŞİYE EV HAPSİZonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir'de eş zamanlı düzenlenen 'kripto para saadet zinciri' operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:10 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:10
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        'Kripto saadet zinciri'yle 200 milyonluk vurgun; 8 şüpheli adliyede (2)
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        4KİŞİYE EV HAPSİ

        Zonguldak merkezli İstanbul, Kocaeli, Karabük, Bolu, Aydın, Mersin, Sakarya ve İzmir’de eş zamanlı düzenlenen ‘kripto para saadet zinciri’ operasyonunda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden E.K. (44), H.K. (33), M.Ö. (47) ve M.Ö. (41) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.L., EÇ., Y.K. ve Y.S. hakkında ise ev hapsi kararı verildi. 

        ÜYELERE GERİ ÖDEME YAPILMIŞ

        Polisin, 200 kişiden 200 milyon liraya yakın vurgun yaptıkları iddiasıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadesi alınan ve mağdur olarak şikayetçi olanların toplamda 16 milyon 155 bin lirasının olduğu tespit edildi. Ayrıca, sistem üzerinde yaklaşık 500 bin ‘kripto para’ alındığı bunun 350- 400 bin civarının üyelere iade edildiği ortaya çıktı. Öte yandan hala dosya kapsamında ulaşılamayan ‘üyeler’ olduğu da belirtildi. Polisin soruşturması sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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