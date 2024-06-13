Zonguldak'ta ailesi ile birlikte denize giden 7 yaşındaki Yaren, boğuldu

Acı haberi alan Yaren Kurt'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, ilçeye bağlı Ereğli Alaplı yolu kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Yaren Kurt, ailesi ile birlikte denize gitti. Serinlemek için denize giren Yaren, boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, denizden çıkarılıp, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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