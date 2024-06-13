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        Zonguldak'ta ailesi ile birlikte denize giden 7 yaşındaki Yaren, boğuldu

         ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, ailesi ile birlikte geldiği denize giren 7 yaşındaki Yaren Kurt, boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 23:44 Güncelleme: 13.06.2024 - 23:50
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        Zonguldak'ta ailesi ile birlikte denize giden 7 yaşındaki Yaren, boğuldu
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         ZONGULDAK'ınEreğli ilçesinde, ailesi ile birlikte geldiği denize giren 7 yaşındaki Yaren Kurt, boğuldu. 

        Olay, ilçeye bağlı Ereğli Alaplı yolu kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Yaren Kurt, ailesi ile birlikte denize gitti. Serinlemek için denize giren Yaren, boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, denizden çıkarılıp, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Hastanede tedaviye alınan talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 

        Acı haberi alan Yaren Kurt'un ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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