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        Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı kapatıldı

        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 5 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 11:56 Güncelleme: 14.06.2024 - 12:00
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        Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı kapatıldı
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        ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 5 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı.

        Kilimli ilçesinde 11 ile 13 Haziran tarihleri arasında jandarma ekipleri, 5 maden ocağının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak ocaklar, TTK ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı. Kapatılan ocaklarda 1 vinç, 2 vagon, 1 el arabası, 80 metre ray ve 25 ton kömür ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Galeri
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        Galeri

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