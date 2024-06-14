Zonguldak'ta 5 kaçak maden ocağı kapatıldı

Kilimli ilçesinde 11 ile 13 Haziran tarihleri arasında jandarma ekipleri, 5 maden ocağının kaçak olduğunu tespit etti. Kaçak ocaklar, TTK ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı. Kapatılan ocaklarda 1 vinç, 2 vagon, 1 el arabası, 80 metre ray ve 25 ton kömür ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde kaçak olduğu tespit edilen 5 maden ocağı, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ekipleri tarafından imha edilerek kapatıldı.

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