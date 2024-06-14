Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı'ndan '185'inci yıl özel klibi'

ZONGULDAK İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli 4 personel, jandarma teşkilatının 185’inci yılı için ‘Karadır Kaşların’ isimli kent yöresine ait türküyü seslendirdi. 4 jandarmanın çalıp söylediği türküye çekilen klipte, jandarmanın görev yaptığı alanlar ile kentin simgesi haline gelen güzellikleri de gösterildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, teşkilatın 185’inci kuruluş yıl dönümünü kutlamak için personeliyle birlikte özel bir video klip hazırladı. Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan klipte 4 personelin, kent yöresine ait ‘Karadır Kaşların’ türküsünü maden ocağı ve mağarada seslendirdikleri görüldü. Kentin önemli yerlerinin de gösterildiği klipte, Gökgöl Mağarası, Maden Müzesi Yeraltı Deneyim Ocağı, Filyos Kalesi ile Antik Kenti, Alemdar Gemisi, Kent Ormanı ve Anıt Ağaç olarak tescillenen 4 bin 120 yaşındaki porsuk ağacının bulunduğu alanlar yer aldı. Ayrıca, öğrencilerin jandarmanın kuruluş yıl dönümünü simgeleyen görüntülerinin yanı sıra sualtında ‘Jandarma 185 yaşında’ pankartı açıldı. Yavuz Sondaj Gemisi’nin de yer aldığı klip sosyal medyada ilgi gördü.