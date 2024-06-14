Denizde boğulan Yaren toprağa verildi

Ereğli Devlet Hastanesi’ndeki otopsi işleminin ardından çocuğun cansız bedeni, Kepez Mahallesi’ndeki Mahmut Paşa Camisi’ne getirildi. Öğle vakti kılınan namazın ardından Yaren Kurt gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı. Yaren Kurt’un bu yıl ilkokul 1’inci sınıftan mezun olduğu öğrenildi.

Olay, dün Ereğli Alaplı yolundaki kayalıklar mevkisinde meydana geldi. Yaren Kurt, ailesi ile birlikte denize gitti. Serinlemek için denize giren Yaren, boğulma tehlikesi geçirdi. Küçük çocuk, denizden çıkarılıp, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Talihsiz Yaren, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, dün girdiği denizde yaşamını yitiren Yaren Kurt (7), gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Küçük kızın bu yıl ilkokul 1’inci sınıftan mezun olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.