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        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı

        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ana yolda refüje çıkıp, beton direğe çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 11:13 Güncelleme: 15.06.2024 - 11:15
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        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde ana yolda refüje çıkıp, beton direğe çarpan otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu Plajlar mevkisinde meydana geldi. Alaplı istikametine giden Serkan D. yönetimindeki 67 TS 524 plakalı otomobil, ana yolda seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün annesi Fatma D., otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Fatma D. sağlık ekiplerine teslim edilirken, diğer yaralılar sürücü Serkan D., babası Erhan D. ve ablası Aslı D. sağlık ekipleri tarafından Ereğli ve Alaplı ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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