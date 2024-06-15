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        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı (2)

        SIKIŞIKTRAFİKTE İTFAİYEYE YOL AÇTILARZonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolunda meydana gelen aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazaya gitmeye çalışan itfaiye ekibinin olay yerine gidiş görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 12:22 Güncelleme: 15.06.2024 - 12:25
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        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı (2)
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        SIKIŞIKTRAFİKTE İTFAİYEYE YOL AÇTILAR

        Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolunda meydana gelen aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazaya gitmeye çalışan itfaiye ekibinin olay yerine gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle sıkışık trafikte ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracına sürücüler, 'fermuat sistemi' ile yol verdi. İtfaiye ekibinin, önündeki yolun sürücülerin duyarlılığı sayesinde açılmasıyla yaşadıkları mutluluk görüntülere yansıdı. Bir itfaiyecinin "Helal olsun. Gurur duydum" dediği duyuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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