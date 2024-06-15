Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı (2)

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolunda meydana gelen aynı aileden 4 kişinin yaralandığı kazaya gitmeye çalışan itfaiye ekibinin olay yerine gidiş görüntüleri ortaya çıktı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle sıkışık trafikte ilerlemekte güçlük çeken itfaiye aracına sürücüler, 'fermuat sistemi' ile yol verdi. İtfaiye ekibinin, önündeki yolun sürücülerin duyarlılığı sayesinde açılmasıyla yaşadıkları mutluluk görüntülere yansıdı. Bir itfaiyecinin "Helal olsun. Gurur duydum" dediği duyuldu.

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