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        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Muharrem Aydın ve Suat Satılmış, çağırdıkları taksi ile daha önce karıştıkları bir kavga nedeniyle Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:00
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        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Muharrem Aydın ve Suat Satılmış, çağırdıkları taksi ile daha önce karıştıkları bir kavga nedeniyle Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi. Daha sonra kendilerini bekleyen taksiye binip, yola çıkan Aydın ve Satılmış, şoför Mehmet Oğuz'u (45) kırsal alana götürüp, darbetti. Taksiciye ödedikleri 2 bin 900 lirayı gasbettikleri iddia edilen 2 arkadaş, tutuklandı. Taksici Mehmet Oğuz, "Alkol alıp kırsal araziye çıkarttılar. Orada beni darbedip, o akşam bana ödedikleri taksi parasını geri aldılar. Ellerinden kaçarak kurtuldum" dedi

        Olay, 13 Haziran'da Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Osmantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı ilçesinde kavgaya karışan Muharrem Aydın ile Suat Satılmış, sabaha karşı Ereğli'den Alaplı Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek için taksi çağırdı. 67 T 5003 plakalı taksi sürücüsü Mehmet Oğuz, 2 kişiyi alarak önce emniyete daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan darp raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişiyi taşımaya devam eden Mehmet Oğuz, hastanenin ardından müşterileri Osmantepe mevkisinde kırsal alana götürdü. İki şüpheli, kırsal alana götürdükleri taksiciyi darp ederek ödedikleri 2 bin 900 TL lirayı gasbetti. Olay yerinden kaçan Mehmet Oğuz, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

        'ŞAHISLARLA SABAHA KADAR İLGİLENDİM’

        Taksici Mehmet Oğuz, taksisine binen iki kişinin kendisini kırsal alana götürüp darp ettikten sonra paralarını da gasp ettiklerini belirterek, "Şoförlükle geçiniyorum. Şahıslar, Alaplı'da bir olaya karışmışlar. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden aldım. Alaplı Emniyet'e götürdüm. Darptan dolayı Alaplı Emniyeti, bunları Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Oradan Ereğli devlet Hastanesi'ne sevk oldular. Şahıslarla beraber Ereğli Devlet Hastanesi'ne geldim. Şahıslarla sabaha kadar ilgilendim. İlgilendikten sonra tekrar bunları Alaplı Emniyeti'ne götürüyordum. Alaplı Emniyeti'ne ifade verdikten sonra Ereğli’ye döndüm. Ereğli'de merkeze döndükten sonra beni salmadılar. Alkol alıp, Osmantepe'ye çıkarttılar. Orada beni darp edip, o akşam bana ödedikleri taksi parasını geri aldılar. Ellerinden kaçarak kurtuldum. Arabamı da orada olay yerinde bıraktım. Sonrasında polis ekipleri gelip, beni olay yerinden alıpi karakola getirdiler. Şu anda da şikayetim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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