Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Muharrem Aydın ve Suat Satılmış, çağırdıkları taksi ile daha önce karıştıkları bir kavga nedeniyle Alaplı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip ifade verdi. Daha sonra kendilerini bekleyen taksiye binip, yola çıkan Aydın ve Satılmış, şoför Mehmet Oğuz'u (45) kırsal alana götürüp, darbetti. Taksiciye ödedikleri 2 bin 900 lirayı gasbettikleri iddia edilen 2 arkadaş, tutuklandı. Taksici Mehmet Oğuz, "Alkol alıp kırsal araziye çıkarttılar. Orada beni darbedip, o akşam bana ödedikleri taksi parasını geri aldılar. Ellerinden kaçarak kurtuldum" dedi

Olay, 13 Haziran'da Ereğli ilçesi Kışla Mahallesi Osmantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Alaplı ilçesinde kavgaya karışan Muharrem Aydın ile Suat Satılmış, sabaha karşı Ereğli'den Alaplı Emniyet Müdürlüğü'ne gitmek için taksi çağırdı. 67 T 5003 plakalı taksi sürücüsü Mehmet Oğuz, 2 kişiyi alarak önce emniyete daha sonra Alaplı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradan darp raporu için Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 2 kişiyi taşımaya devam eden Mehmet Oğuz, hastanenin ardından müşterileri Osmantepe mevkisinde kırsal alana götürdü. İki şüpheli, kırsal alana götürdükleri taksiciyi darp ederek ödedikleri 2 bin 900 TL lirayı gasbetti. Olay yerinden kaçan Mehmet Oğuz, 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan iki şüpheli, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.