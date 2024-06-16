Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı

ZONGULDAK'ta kesim için sıra bekletilen boğa, denize kaçtı. 200 metre kadar yüzen boğa, dalgalarla beraber karaya geri çıktı. İtfaiye ekiplerinin kesim yerine getirdiği boğa, kurban edildi.

Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesindeki kurban kesim alanında meydana geldi. Kesim sırası gelen boğa, kendisini taşıyanların elinden kurtulup, dalgalı denize atladı. Kurban kesim alanındakilerin ihbarıyla itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Bu esnada 200 metre kadar yüzen boğa, dalgaların da etkisiyle tekrar kıyıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kesim alanına getirilen boğa, kurban edildi.