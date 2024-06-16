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        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı

        ZONGULDAK'ta kesim için sıra bekletilen boğa, denize kaçtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:15
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        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
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        ZONGULDAK'ta kesim için sıra bekletilen boğa, denize kaçtı. 200 metre kadar yüzen boğa, dalgalarla beraber karaya geri çıktı. İtfaiye ekiplerinin kesim yerine getirdiği boğa, kurban edildi.

        Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesindeki kurban kesim alanında meydana geldi. Kesim sırası gelen boğa, kendisini taşıyanların elinden kurtulup, dalgalı denize atladı. Kurban kesim alanındakilerin ihbarıyla itfaiye ve sahil güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi. Bu esnada 200 metre kadar yüzen boğa, dalgaların da etkisiyle tekrar kıyıya çıktı. İtfaiye ekiplerinin de yardımıyla kesim alanına getirilen boğa, kurban edildi.

        Hayvan kesimi için bekleyen Metin Kayabaşı, “Burada hayvan kesime getirilirken arkadaşlar ellerinden kaçırdılar. Denize doğru hayvan kaçtı. Kayadan denize atladı boğa. Orada dalga olduğu için karaya çıkamadı. Çıkamayacağı için sahil güvenliğe haber verildi. Sahil güvenlik gelene kadar yarım saat içinde boğa, 200 metre yüzüp karaya çıktı. İtfaiye, kıyıdan yukarıya çekti hayvanı" dedi.

        Kent genelinde birçok kişi kurban kesimi veya et parçalama sırasında kendisini yaraladı. Yaralananlar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kent merkezinde, kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gelen 2 kişi, tedavileri tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Elinden yaralanan bir acemi kasabın, kendi sürdüğü otomobiline binip gitmesi dikkat çekti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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