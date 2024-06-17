Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

        ZONGULDAK'ta üniversite öğrencileri M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 17.06.2024 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta üniversite öğrencileri M.A. (25) ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlenip eve gittikten sonra iddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A., hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 2 yıla ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, M.A.’nın, sinir krizi geçirdiğini söylediği A.A.’yı darbetmediğini, sadece kollarından tuttuğu söylediği savunmasına yer verildi.

        Olay, geçen yıl 30 Nisan’da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisini tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

        Zorlama ve tacize karşı susmayacağını belirten A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.

        BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

        Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak M.A. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edilen A.A.’ya, cinsel ilişki teklif ettikten sonra ret cevabı alan M.A.’nın ‘Senin kimlerin altına yattığını biliyorum. Neler yaptığını biliyorum. Ne mal olduğunu biliyorum’ sözlerine yer verildi, A.A.’nın sinir krizi geçirdiğini ve sakinleştirmek için kollarından tuttuğu, hakaret etmediği savunması da iddianamede yer alan M.A.’nın beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.

        ‘3 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ’

        Suçsuz olduğunu savunan M.A. hakkında, A.A.’nın adli tıp raporu ile tanık ifadelerinin iddiayı doğrular nitelikte olması nedeniyle ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla ve ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

        İddianame Zonguldak 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde kabul edilerek M.A. hakkında dava açıldı. M.A. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Yürek yakan olay! Denize düşen kızını kurtarmak istedi!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Bu bayram da kendimizi kestik! Acemi kasap bilançosu!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Kavurucu sıcaklara dikkat!
        Öncelik sağ bekte
        Öncelik sağ bekte
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Yerlikaya bayramın acı bilançosunu açıkladı!
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        Biden'ın hareketi kafaları karıştırdı
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        125'inci yaş kutlamasında Türkiye mesajı!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        İki bölgede şiddetli sağanak! Geri geliyor!
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        İngiltere'ye Bellingham hayat verdi!
        Palet imalathanesinde yangın
        Palet imalathanesinde yangın
        Deniz köpük köpük oldu
        Deniz köpük köpük oldu
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        Otomobil kaza yaptı, kurban etleri tarlaya saçıldı
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        "Taktiksel ateşkes olmayacak"
        Eriksen'in dönüşü!
        Eriksen'in dönüşü!
        "Deli değil, o bir dahi"
        "Deli değil, o bir dahi"
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        Kamera arkası görüntüleri yayınlandı
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Hayatımda kimseyi istemiyorum"
        "Bir gecede ünlü olduk"
        "Bir gecede ünlü olduk"

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kesime getirildiği sırada denize kaçan boğayı itfaiye ekipleri...
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Zonguldak'ta kurbanlık boğa denize kaçtı
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
        Taksiciyi dövüp, 2 bin 900 lirasını gasbettiler
        Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntem...
        Zonguldak'ta trafikte kaza yerine ulaşmaya çalışan itfaiyeye fermuar yöntem...
        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı (2)
        Otomobil refüjdeki beton direğe çarptı: Aynı aileden 4 yaralı (2)
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
        Zonguldak Valisi Hacıbektaşoğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı