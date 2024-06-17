İlişki isteğini reddeden sevgilisini darbeden şüpheliye 3 yıla kadar hapis istemi

ZONGULDAK'ta üniversite öğrencileri M.A. (25) ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlenip eve gittikten sonra iddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.A., hakkında, ‘Hakaret’ suçundan 2 yıla ‘Kadına karşı basit yaralama’ suçundan ise 6 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, M.A.’nın, sinir krizi geçirdiğini söylediği A.A.’yı darbetmediğini, sadece kollarından tuttuğu söylediği savunmasına yer verildi.

Olay, geçen yıl 30 Nisan’da İncivez Mahallesi'nde meydana geldi. Üniversite öğrencileri M.A. ile sevgilisi A.A., bir eğlence mekanında eğlendikten sonra eve gitti. İddiaya göre; M.A., burada sevgilisine ilişki teklifinde bulundu ancak A.A. kabul etmedi. Ret cevabı alan M.A. ile A.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi M.A., A.A.'ya hakaret ve küfürler edip, kolunu sıktı. Polisi arayan A.A., darp raporu alıp, şikayetçi oldu. Polis merkezine çağrılan M.A. aralarında tartıştıklarını, kendisini korumak için sevgilisini tuttuğunu söyledi. Uzaklaştırma kararı verilen M.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zorlama ve tacize karşı susmayacağını belirten A.A., vücudundaki izleri gösteren bir fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı. A.A., paylaşımda "Yaşadıklarımı bir kareye sığdıracak olsam; bunlar olurdu. Herkesi vicdanıyla ve yaptıklarıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Öte yandan serbest bırakılan M.A.'nın sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşıp, "Baba tahliye. Haha atarsa 2 yıl" yazdığı görüldü.

BEYANLARINA İTİBAR EDİLMEDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı olay ile ilgili soruşturmasını tamamlayarak M.A. hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde yaralandığı ifade edilen A.A.’ya, cinsel ilişki teklif ettikten sonra ret cevabı alan M.A.’nın ‘Senin kimlerin altına yattığını biliyorum. Neler yaptığını biliyorum. Ne mal olduğunu biliyorum’ sözlerine yer verildi, A.A.’nın sinir krizi geçirdiğini ve sakinleştirmek için kollarından tuttuğu, hakaret etmediği savunması da iddianamede yer alan M.A.’nın beyanlarına itibar edilmediği belirtildi.