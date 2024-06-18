Keserli cinayet sanığının, hırsızlık davası da birleşti; 'sigaraları karıştırdım' dedi

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde Ali Genç’i (78) başına keserle vurarak öldürdüğü öne sürülen Fikret Canbaz (28), kendi kıyafetlerini bırakıp evden çaldığı kıyafetler sayesinde yakalandı. Canbaz’ın cinayetten ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle tutuklu yargılandığı dava ile olayı gerçekleştirdiği evden çaldığı malzemelerle ilgili hırsızlık suçlamasına ilişkin 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı dava birleştirildi. 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Canbaz, “O akşam aldım ama neden aldım hatırlamıyorum. Herhalde eşofmanım yırtık olduğu için almışımdır. Sigaraları kesinlikle almadım. Kendi sigaramla karıştırmış olabilirim” dedi.

Olay, 4 Temmuz 2022'de Çaycuma ilçesi Temenler köyünde meydana geldi. Almanya'dan iznini geçirmek için köyüne gelen E.P., evde dedesi Ali Genç’i hareketsiz bulup 112 Acil’i arayarak haber verdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, Ali Genç'in, başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü belirledi. Gözaltına alınan torun E.P., dedesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay yerinde incelemede bulunan jandarma ekipleri, sahipsiz bir çift ayakkabının kime ait olduğunu belirlemeye çalıştı. Jandarma ekipleri, ayrıca evden kıyafetler alındığını tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Fikret Canbaz olduğunu, ayağında evden aldığı ayakkabının bulunduğunu ve kendi ayakkabılarını da evde bıraktığını belirledi. Suçsuz olduğu anlaşılan E.P. serbest bırakıldı. Antalya’da, aynı yıl ağustos ayında polisin uyuşturucu bulunan bir eve yaptığı baskınla yakalanan Fikret Canbaz, Zonguldak’a getirilerek cinayet mahallinde keşif yaptırıldı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ali Genç'in kafatasının parçalandığını belirtti. Canbaz hakkında ‘canavarca hisle eziyet çektirerek tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis; 'hırsızlık’, ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ ve ‘mala zarar verme’ suçlarından ise 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Canbaz’ın ifadelerinde kendisini azmettirdiğini öne sürdüğü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan O.K. hakkında da müşterek fail olduğu gerekçesiyle aynı suçlardan dava açıldı.

'EŞOFMANIM YIRTIK OLDUĞU İÇİN ALMIŞIMDIR' Hırsızlık davası Çaycuma Asliye Ceza Mahkemesi’nde, cinayet davası ise Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı. Cinayet davasının 3’üncü duruşmasında, Fikret Canbaz, avukatlar ve Ali Genç’in oğlu salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, hırsızlık ve cinayet davalarının birleştirilmesine karar verildi. Ağır ceza mahkemesinde Canbaz’a, E.P.’ye ait giysileri ve evde bulduğu sigaraları aldığı gerekçesiyle hırsızlık suçundan da dava açıldığı hatırlatılarak savunması soruldu. Canbaz, “O akşam aldım ama neden aldım hatırlamıyorum. Herhalde eşofmanım yırtık olduğu için almışımdır. Yakalandığımda da kolluk kuvvetlerine teslim ettim. Sigaraları kesinlikle almadım” diye konuştu.

'KENDİ SİGARAMLA KARIŞTIRMIŞ OLABİLİRİM' Eski ifadelerinde, kapri, tişört ve 2 farklı marka sigara aldığını söylediği hatırlatılınca Canbaz, “Olayın şokuyla kendi sigaramla karıştırıp aldığımı söylemiş olabilirim. Ben evden sigara almadım, kendi sigaramla karıştırmış olabilirim” ifadelerini kullandı. Başka suçtan tutuklu O.K. ise SEGBİS aracılığıyla verdiği ifadede, “Benim olaya dair hiçbir bilgim yoktur” dedi. Dosyaya geçici olarak atandığı için inceleme fırsatı bulamadığını belirten savcı, mütalaasını sunmak için süre istedi. Canbaz’ın avukatı ise tutuklulukta geçen sürenin göz önüne alınarak müvekkilinin tahliyesini talep etti.