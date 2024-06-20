Cipin alkollü sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cipin geri geri gelerek çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerinden kaçan cipin sürücüsü yakalanırken, yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi, Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda K.'nın kullandığı 67 AAT 049 plakalı motosiklete, geri geri gelen Erdal Ü. yönetimindeki 67 AAZ 742 plakalı cip çarptı. Yola düşen motosikletin sürücüsü yaralanırken, cipin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eda K. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücü Erdal Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.