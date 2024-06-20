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        Cipin alkollü sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cipin geri geri gelerek çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 01:26 Güncelleme: 20.06.2024 - 01:30
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        Cipin alkollü sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, cipin geri geri gelerek çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yerinden kaçan cipin sürücüsü yakalanırken, yapılan kontrolünde 2.27 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, gece saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi, Devrim Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Eda K.'nın kullandığı 67 AAT 049 plakalı motosiklete, geri geri gelen Erdal Ü. yönetimindeki 67 AAZ 742 plakalı cip çarptı. Yola düşen motosikletin sürücüsü yaralanırken, cipin sürücüsü ise kaza yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Eda K. sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, kaçan sürücü Erdal Ü. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Öte yandan, yapılan kontrolde Erdal Ü.'nün 2.27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Erdal Ü. polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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