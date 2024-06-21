Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Zonguldak Haberleri

        Bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyenlerden 17 kişi, hastanelik oldu

        ZONGULDAK'ta katıldıkları bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyen 30 kişilik komşu ve akrabalardan oluşan gruptan 17 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 00:32 Güncelleme: 21.06.2024 - 00:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyenlerden 17 kişi, hastanelik oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        ZONGULDAK'ta katıldıkları bebek mevlidinde tavuk- pilav yiyen 30 kişilik komşu ve akrabalardan oluşan gruptan 17 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastanede tedaviye alındı. Ev sahibinin pişirdiği öğrenilen tavuk- pilavdan numune alındı. 

        Kilimli ilçesi Gelik Beldesi Kırat Mahallesi’nde öğlen saatlerinde E.D.’nin evinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide yaklaşık 30 kişilik akraba ve komşu grubu katıldı. Ev sahibinin hazırladığı öğrenilen tavuk- pilav misafirlere ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti duyan konuklar kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi’ne gitti. Hastaneye şu ana kadar 17 kişinin başvurduğu öğrenildi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen 17 kişi, tedaviye alındı.

        Olayın ardından ekipler tarafından tavuk- pilavdan numune alınırken zehirlenmelerle ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Timur Cihantimur hakim karşısına çıktı! Yeni karar açıklandı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        Tur minibüsü ile traktör çarpıştı: 10 yaralı
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        'İsrail, Lübnan'a saldırırsa destek yok'
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Dev maçta kazanan İspanya!
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Zorlu maçta kazanan çıkmadı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Mourinho'dan oyuncularına ilk uyarı!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Tatil bitmeden dönüşe geçtiler!
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Salda Gölü'nde kurtarılan Ayşe Sıla kahramanıyla buluştu
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Kuzeni köpek saldırısında hayatını kaybetti
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Bilim insanları, bazı kişilerin neden Covid olmadığını buldu
        Demet'ten güneş uyarısı
        Demet'ten güneş uyarısı
        Yeni reform paketinde neler var?
        Yeni reform paketinde neler var?
        Saldırı açıklaması
        Saldırı açıklaması
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Orman yangınlarına nasıl müdahale ediliyor? Havadan ve karadan inceledik…
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Beşiktaş'a ABD'li stoper!
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bütün ünlüler aynı halk plajında
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Bu fobileri daha önce duymuş muydunuz?
        Garajdaki kaykay nerede?
        Garajdaki kaykay nerede?

        Benzer Haberler

        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu
        Zonguldak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 17 kişi hastaneye başvurdu
        Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Zonguldak'ta vefat eden Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
        Cipin alkollü sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı
        Cipin alkollü sürücüsü, motosikletliye çarpıp kaçtı
        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
        Zonguldak'ta bayram trafiği tedbirleri kapsamında denetim yapıldı
        Zonguldak'ta eğitim alan kadınlar kaynak ustası olarak istihdam edilecek
        Zonguldak'ta eğitim alan kadınlar kaynak ustası olarak istihdam edilecek
        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor
        Zonguldaklı emekli madenci ata tohumuyla domates yetiştiriyor