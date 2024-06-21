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        Zonguldak'ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 01:38 Güncelleme: 21.06.2024 - 01:40
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        Zonguldak'ta alkollü sürücü kazaya neden oldu: 2 yaralı
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        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki otomobile çarptı. Otomobilin çarptığı otomobil de 2 yayaya ve başka bir otomobile çarptı. Kazaya neden olan sürücü İlkay K.'nın (33) 1.62 promil alkollü olduğu belirlendi.

        Kaza, saat 17.30 sıralarında plajlar mevkisinde meydana geldi. İlkay K. yönetimindeki 14 BZ 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerinden oynayan 67 UG 791 plakalı otomobil de o esnada yaya Kadriye K. ve Sadet G.İ.'ye çarptıktan sonra başka bir otomobile çarptı. Kadriye K. ve Sadet G.İ., ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların ayaklarında kırık olduğu öğrenildi.

        Öte yandan, kazaya neden olan İlkay K.'nın 1.62 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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