Zonguldak'ın kurtuluş gününde TCG Kilimli gemisi ziyarete açıldı

ZONGULDAK'ın kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın TCG Kilimli adlı Roketsan'ın denizaltı savunma roketleriyle donatılmış gemisi, ziyarete açıldı.

Cumhuriyetin ilk şehri kabul edilen ve kömür madenleriyle ülkenin enerji lokomotifi olan Zonguldak, 103 yıl önce bugün, düşman işgalinden kurtarıldı. Kurtuluş günü için kentte etkinlikler düzenlendi. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kayıtlı TCG Kilimli isimli askeri gemi, halkın ziyareti için Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Limanı Ro-Ro Sahası'nda demirledi. Vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte saat 10.00 itibarıyla gemiyi ziyaret etmeye başladı. Yerli üretim olan ve 'Tuzla' sınıfı olarak bilinen gemide 40 mm baş topu, 6'lı Roketsan denizaltı savunma harbi (DSH) roketi, iskele ve sancak tarafında 2 tane 12,7 mm ASELSAN Stampı (makineli tüfek) ve 2 tane su altı bomba atıcısı bulunuyor.