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        Bebek mevlidinde tavuk ve pilav yiyip hastanelik olan 17 kişi taburcu edildi

        ZONGULDAK'ta katıldıkları bebek mevlidinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.06.2024 - 13:25 Güncelleme: 21.06.2024 - 13:30
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        Bebek mevlidinde tavuk ve pilav yiyip hastanelik olan 17 kişi taburcu edildi
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        ZONGULDAK’ta katıldıkları bebek mevlidinde yedikleri tavuk ve pilavdan zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvuran 17 kişi taburcu edildi.

        Kilimli ilçesi Gelik beldesi Kırat Mahallesi’nde dün E.D.'nin evinde bebek mevlidi düzenlendi. Mevlide yaklaşık 30 kişilik akraba ve komşu grubu katıldı. Ev sahibinin hazırladığı öğrenilen tavuk-pilav misafirlere ikram edildi. Bir süre sonra karın ağrısı ve kusma şikayeti yaşayan 17 kişi, kendi imkanlarıyla Atatürk Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavilerinin ardından bu kişiler, taburcu edildi. Yemekten numune alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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