Düğünde gelin ve damada takı yerine koyun hediye etti

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı'ya damadın arkadaşı takı yerine koyun hediye etti. Çifte koyun hediye edilmesi, cep telefonuyla görüntülendi.

Devrek ilçesinde, dün hayvancılıkla uğraşan Kayhan ve Rabia Ayvacı, yapılan düğünle dünyaevine girdi. Eğlence sonrası takı töreninde, damadın bir arkadaşı düğün salonunun kapısından kucağında koyunla içeri girdi. Koyunu, çiftin önündeki masaya bırakan damadın arkadaşının, Rabia-Kayhan Ayvacı'yı tebrik ettiği anlar, izleyenleri de gülümsetti. Hediyeye şaşıran Ayvacı çifti, bir süre koyunu sevdi. Düğüne katılanların da şaşırdıkları hediyeye dair anlar, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.