Babasının silahla vurduğu Nurseda, 8 ay sonra hayatını kaybetti (2)

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde emekli uzman çavuş Nevzat Acar’ın boşandığı eşi ve oğlunu öldürüp intihar ettiği olayda yaralanıp yaşam mücadelesini 8 ay sonra kaybeden Nurseda Acar, otopsi işleminin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi. Çaycuma ilçesi Karalar Mahallesi'nde Acar için saat 19.00 sıralarında aile evinin önünde dua edilip, helallik alındı. Acar'ın tabutunun baş kısmına duvak konuldu. Acar, daha sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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