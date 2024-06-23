10 yaşındaki kız boğulmaktan son anda kurtarıldı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı’nda boğulma tehlikesi geçiren Duru A. (10) ailesi ile çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Hastanede tedavi altına alınan kız çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, öğle saatlerinde Kozlu ilçesindeki Değirmenağzı Plajı'nda meydana geldi. Ailesiyle serinlemek için denize giren Duru A., panik yapınca boğulma tehlikesi geçirdi. İhbarla bölgeye polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuk, ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla denizde boğulmaktan son anda kurtarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Duru A.'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.