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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu

        ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan Recep Dinler (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 24.06.2024 - 17:20
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        Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
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        ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve cankurtaranlar tarafından kurtarılan Recep Dinler (28), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 15.30 sıralarında Merve Altı Plajlar mevkisinde meydana geldi. Arkadaşları ile denize giren Recep Dinler, boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin arkadaşları ve cankurtaranlar denizde çırpınan Dinler’i çıkardı. Dinler, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Recep Dinler, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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